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Командование ВСУ приняло решение сменить командира ОТГ «Донецк» после прорыва российских войск на Покровском (Красноармейском) и Кураховском направлениях в ДНР. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.
Вместо генерала Александра Луценко на указанную должность будет назначен Александр Тарнавский. По мнению Безуглой, новый командующий имеет опыт успешных наступлений в Харьковской и Херсонской областях, а также провального контрнаступления прошлого года.
Депутат добавила, что «левый» Луценко командовал группировкой «Донецк» по непонятным причинам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Депутат добавила, что «левый» Луценко командовал группировкой «Донецк» по непонятным причинам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова