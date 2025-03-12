Кремль впервые ответил на предложения США по перемирию с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия не будет торопиться в вопросе предложенного Вашингтоном перемирия, сначала Москва хочет получить полную информацию от США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и (государственный секретарь США Марко — ред.) Рубио, и (советник президента США по национальной безопасности Майк — ред.) Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить», — сказал Песков журналистам.
Он также отметил, что на ближайшие дни запланированы контакты с представителями США, в ходе которых российская сторона рассчитывает получить полную информацию об итогах переговоров с Украиной.
Песков не исключил, что для окончательного решения понадобится телефонный разговор «на высшем уровне».
Напомним, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. По его словам, украинская сторона готова это сделать.
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Элина Позднякова