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В Госдуме ответили на готовность Украины к прекращению огня

Шеремет: РФ не позволит водить себя за нос в прекращении конфликта на Украине
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта с Украиной, но не допустит манипуляций со стороны Киева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, прокомментировав готовность Украины к прекращению огня.
«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — отметил он.
Шеремет подчеркнул, что за несколько часов до переговоров с США украинские силы совершили массированную атаку дронами по российской территории. По его мнению, это была попытка шантажа, на которую Москва обязана ответить.

Парламентарий также отметил, что действия Киева противоречат заявлениям о готовности к диалогу. Ранее россиянам обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня.

Россия, сохраняя приверженность мирному урегулированию, продолжит защищать свои интересы без компромиссов.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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