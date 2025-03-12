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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта с Украиной, но не допустит манипуляций со стороны Киева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, прокомментировав готовность Украины к прекращению огня.
«Россия не заинтересована в продолжении спровоцированного Западом кровавого конфликта, но и не позволит водить себя за нос», — отметил он.Шеремет подчеркнул, что за несколько часов до переговоров с США украинские силы совершили массированную атаку дронами по российской территории. По его мнению, это была попытка шантажа, на которую Москва обязана ответить.
Парламентарий также отметил, что действия Киева противоречат заявлениям о готовности к диалогу. Ранее россиянам обозначили главные причины согласия Украины на прекращение огня.
Россия, сохраняя приверженность мирному урегулированию, продолжит защищать свои интересы без компромиссов.
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Мария Моисеева