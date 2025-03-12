В Госдуме ответили на готовность Украины к прекращению огня

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта с Украиной, но не допустит манипуляций со стороны Киева. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, прокомментировав готовность Украины к прекращению огня.