Кремль ждет итоги проверки после публикации разговора офицеров Бундесвера

Фото: Официальный сайт Кремля
В Кремле рассчитывают узнать о результатах проверки, которую проводят в Германии после утечки переговоров офицеров Бундесвера, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
По словам спикера Кремля, эта запись говорит об одном - в Германии напрямую обсуждают удары по российской территории.
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«Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с аудиозаписью переговоров), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.
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Евгения Парфентьева