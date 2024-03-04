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Кремль ждет итоги проверки после публикации разговора офицеров Бундесвера

04 марта 2024, 12:58
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

В Кремле рассчитывают узнать о результатах проверки, которую проводят в Германии после утечки переговоров офицеров Бундесвера, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с аудиозаписью переговоров), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.


По словам спикера Кремля, эта запись говорит об одном - в Германии напрямую обсуждают удары по российской территории.

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#германия
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ВС РФ взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки
04 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/zabelin

Российские военные взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Отмечается, что бойцы группировки командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью зачистили последнее здание завода. В ходе этого штурма было ликвидировано свыше 20 военных украинской армии, подчеркнул военкор RT.

В районе данного объекта ведётся интенсивная работа. Снайперы находятся на позициях в три смены по восемь часов, а расчёты БПЛА не меняются по несколько дней.

При этом командование Вооружённых сил Украины не позволяет своим военным сдаваться в плен. Российские бойцы находили тела погибших украинских военных с огнестрельным ранением в области затылка. Это означает, что командование отдавало приказы расстреливать своих же бойцов, чтобы не нести раненых.

Аид рассказал, что в украинской армии наблюдается крайне слабый моральный дух. Это означает, что уже скоро «весь фронт посыплется».

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Владимир Путин владеет информацией с фронта, в том числе об уничтожении Abrams
04 марта 2024, 12:46

Фото: Kremlin.ru

В числе военных успехов российской армии, о которых было доложено главе государства, значится ликвидация еще одного американского танка Abrams.
«Мы неоднократно говорили, что президент в режиме онлайн получает информацию о том, что происходит на фронте. Конечно, о примечательных успехах ему докладывается по линии военных. Это делается регулярно, президент обладает всей полнотой информации», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По данным Минобороны РФ, вражескую технику удалось ликвидировать с помощью FPV-дрона «Упырь».

В Пентагоне предпочли воздержаться от каких-либо комментариев на эту тему, предпочитая перекладывать всю ответственность за происходящее на военнослужащих Украины.

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Российский лётчик Ведящев спас сослуживца, предупредив о ракете
04 марта 2024, 12:43

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как спас сослуживца от удара ракеты, видеоролик с рассказом героя публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — рассказал Ведящев.

Военнослужащий был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.

Напомним, ранее разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры с уничтожением очередного танка американского Abrams, который находится на вооружении у ВСУ. Узнать об этом подробнее и посмотреть видео можно в материале «Радио 1».

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Пленный заявил, что раскритиковавших Сырского бойцов ВСУ увезли в неизвестном направлении
Пленный боец Гуд: критиковавших Сырского военных ВСУ забрали спецслужбы
04 марта 2024, 11:08

Фото: istock / Sinenkiy

Пленный украинский боец Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев арестовали за критику главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет РИА Новости.
Военный рассказал, что на фоне слухов о замене экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на Сырского среди бойцов начали звучать призывы к побегу. Как утверждает Гуд, сослуживцы помнили Сырского по боям под Дебальцево в 2015 году и заявили, что ситуация только ухудшится. Когда командиры узнали об этих «паникерах», приехала служба безопасности и забрала мужчин в неизвестном направлении. С того времени о них не было известий, заявил пленный.

Напомним, Сырского назначили главкомом ВСУ в феврале 2024 года.

Помимо этого, Гуд пожаловался на качество обмундирования, выданного солдатам из его бригады. Как пояснил Гуд, некоторым бойцам не выдали плиты для бронежилетов и каски.

Ранее Украинский военнопленный рассказал о реальной обстановке на полях СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Белгородская область подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе
Гладков: ВСУ атаковали белгородский город Шебекино с помощью дрона-камикадзе
04 марта 2024, 10:52

Фото: istock / rancho_runner

Окраину города Шебекино Белгородской области атаковали украинские дроны-камикадзе. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией осколками посечен легковой автомобиль, припаркованный возле частного жилого дома», — сообщает Гладков.
Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

До этого сообщалось, что на территории Петербургского нефтетерминала обнаружили беспилотник с итальянским двигателем и 20 килограммами взрывчатки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#дома
#Вячеслав Гладков
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#бпла
#беспилотник
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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Су-34 ВКС РФ уничтожили «опорник» ВСУ авиабомбами ФАБ-500
04 марта 2024, 09:11

Фото: iStock/Milous

Российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными бомбами ФБ-500 са универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В оборонном ведомстве добавили, что экипажи истребителей ВКС России возвращаются на исходные позиции до дальнейших указаний, как только разведка оглашает данные о поражении целей.

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#истребитель
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#вс рф
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Кимаковский: ВСУ перебросили свои резервные войска под Авдеевку
04 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинское командование перебросило под Авдеевку резервные подразделения, чтобы попытаться удержать линию обороны, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины перебросили резервные подразделения в район села Бердычи под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны.

Напомним, российская армия освободила Авдеевку, за которую долго велись ожесточённые бои, 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении украинских войск, однако, по заявлениям российского Минобороны, украинцы начали бежать из города ещё за сутки до приказа Сырского.

После Авдеевки ВС РФ продолжили движение вперёд. За две недели удалось освободить населённые пункты Петровское, Ласточкино, Северное и Водяное.

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Опубликовано видео уничтожения еще одного танка Abrams на Украине
Появилось видео уничтожения танка Abrams FPV-дронами под Авдеевкой
04 марта 2024, 07:01

Фото: istock / dr_evil

Разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры уничтожения американского танка Abrams на Авдеевском направлении от лица оператора. Видео от предприятия-производителя БПЛА опубликовал Телеграм-канал ТАСС.

На записи видно, как дроны летят в танк, гусеницу которого сбили бойцы бригады пехоты. Ударами боеприпаса ПГ-7В удалось сжечь иностранную бронетехнику.

Отмечается, что уже третий танк Abrams M1, который уничтожили Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации. Два других танка российские бойцы поразили в понедельник, 26 февраля, в районе Бердычей западнее Авдеевки.

«Упырь» начали использовать в зоне СВО в мае 2023 года. По информации издания, БПЛА показал хорошую эффективность, применяя его российские военнослужащие смогли уничтожить лодки с десантом ВСУ, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника.



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Чемезов подтвердил постановку танка Т-14 на вооружение армии России
04 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Гендиректор «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов подтвердил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, передает РИА Новости.
«В армии она, конечно, на вооружении стоит‎», — заверил он.

В апреле 2023 года источник сообщал, что российские ВС стали применять танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации на Украине. Впервые в боевых условиях танки «Армата» опробовали в Сирии.

Танк Т-14 «Армата» разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Он имеет необитаемую башню, комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту «Малахит» и комплекс активной защиты «Афганит». Три члена экипажа располагаются в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, которая может применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км.

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