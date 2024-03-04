Российский лётчик Ведящев спас сослуживца, предупредив о ракете

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Российский летчик Су-35 Алексей Ведящев рассказал, как спас сослуживца от удара ракеты, видеоролик с рассказом героя публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Ведомого своего я однажды спас. Мы летели ночью, я увидел, что ракета к нему полетела. Подсказал ему, он выполнил нужные маневры. Ракета сбилась и не попала по нему», — рассказал Ведящев.
Военнослужащий был удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами.
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