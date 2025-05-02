Крым открыт для иностранных туристов

Курская область остается в центре внимания в связи с продолжающейся ситуацией на границе с Украиной. Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас сообщил, что в приграничных районах наблюдается лишь очаговое сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.