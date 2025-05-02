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Крым готов принять иностранных туристов, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел России в Симферополе Артем Березовский, пишет РИА Новости.
В своем заявлении он подчеркнул, что полуостров открыт для тех, кто не подвержен западной пропаганде и хочет увидеть реальную жизнь и развитие региона.
Он также отметил, что для России нет недружественных стран, а существуют лишь недружественные правительства.
Березовский подчеркнул, что информация, представленная в ряде западных СМИ о ситуации в Крыму, не соответствует действительности. Он призвал туристов приехать и увидеть все своими глазами.
Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который последовал за политическими событиями на Украине.
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«Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны», – отметил Березовский, добавив, что каждый, кто решит посетить полуостров, сможет убедиться в этом на собственном опыте.
Он также отметил, что для России нет недружественных стран, а существуют лишь недружественные правительства.
Березовский подчеркнул, что информация, представленная в ряде западных СМИ о ситуации в Крыму, не соответствует действительности. Он призвал туристов приехать и увидеть все своими глазами.
Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который последовал за политическими событиями на Украине.
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Дарья Осипова