Крымчанин осужден на 16 лет за вербовку в антироссийское движение

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К 16 годам колонии за вербовку знакомых в антироссийское подполье для терактов приговорили крымчанина Эльдара Абдураимова, пишет РИА Новости, ссылаясь на суд.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом 100 тысяч рублей», — сообщили в суде.По его информации, в конце сентября 2022 года фигурант посмотрел в сети видео, призывающее вступить в движение против России, а после отправил запись знакомым, уговаривая совершить теракт в регионе.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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