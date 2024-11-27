В офисе Зеленского призвали союзников не позволить России победить

Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал не допустить победы России в украинском конфликте. Его слова передает шведское издание Dagens industri.
«Нужно усилить санкционное давление на Москву и повысить военный и гражданский потенциал Украины», — считает Ермак.
Он также потребовал от партнеров Украины непоколебимой, прочной и долгосрочной поддержки.
При этом Ермак убежден, что «план победы» Зеленского укрепляет «формулу мира», а первые три пункта и вовсе поставят его в выгодное положение при проведении возможных переговоров.
Глава офиса Зеленского также заявил, что плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.
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