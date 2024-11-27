В офисе Зеленского призвали союзников не позволить России победить

Плодотворные переговоры по конфликту на Украине возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы страны к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens Industri сообщил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.