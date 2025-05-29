Криминалист озвучил вероятную версию гибели ветерана СВО в Ставрополе
Криминалист Игнатов утверждает, что гибель ветерана СВО связана со смертником
Криминалист Михаил Игнатов предположил, что ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате действий террориста-смертника в Ставрополе.
Однако эксперт подчеркнул, что подобные преступления, как правило, совершаются в многолюдных местах, чего не произошло в данном случае.
«Надо рассматривать как одну из версий, что это был террорист-смертник, который пошёл уничтожать объект, интересный или ему, или заказчикам преступления. Но это не совсем вписывается в общий расклад всех событий, так как смертники обычно взрываются в многолюдных местах – ТЦ, вокзалах, аэропортах. Не совсем типичный способ убийства одного человека. Обычно работает киллер с пистолетом или снайперской винтовкой», – отметил Игнатов в интервью изданию NEWS.ru.Ранее в этот день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о гибели ветерана СВО Заура Гурциева. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.
В данный момент, добавил Владимиров, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе и теракт. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстановка в городе спокойная.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин, которые были смертельно ранены во время взрыва в Ставрополе. На их телах были обнаружены повреждения, характерные для взрывной волны.