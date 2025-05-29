Криминалист озвучил вероятную версию гибели ветерана СВО в Ставрополе

29 мая 2025, 13:59

Криминалист Игнатов утверждает, что гибель ветерана СВО связана со смертником

Фото: iStock/gorodenkoff

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев погиб в результате действий террориста-смертника в Ставрополе.





Однако эксперт подчеркнул, что подобные преступления, как правило, совершаются в многолюдных местах, чего не произошло в данном случае.





«Надо рассматривать как одну из версий, что это был террорист-смертник, который пошёл уничтожать объект, интересный или ему, или заказчикам преступления. Но это не совсем вписывается в общий расклад всех событий, так как смертники обычно взрываются в многолюдных местах – ТЦ, вокзалах, аэропортах. Не совсем типичный способ убийства одного человека. Обычно работает киллер с пистолетом или снайперской винтовкой», – отметил Игнатов в интервью изданию NEWS.ru.