Криминальный авторитет Махмудов руководит снайперами из «Шторма Z»

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Криминальный авторитет из Волгограда Алиетдин Махмудов, который ранее отбывал наказание в колонии, теперь служит в отряде «Шторм Z». Во время специальной военной операции (СВО) ему доверили командование ротой снайперов, о чём он рассказал региональному порталу V1.ru.
Махмудов прибыл в Волгоград ненадолго, он находится здесь в командировке. Он сообщил, что после завершения службы в «Шторм Z» решил подписать новый контракт с Министерством обороны, но уже не как бывший заключённый, а как доброволец.
Он также сообщил, что в его роте в основном служат контрактники из Волгограда. Недавно он был в Москве, где посетил Госдуму и встретился с депутатом Андреем Луговым.
Командир отряда «Шторм Z» был заказчиком убийства российского бизнесмена Сергея Брудного и также был причастен к вымогательству. В 2015 году Махмудов был приговорён к 17,5 годам колонии строгого режима.
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«Сейчас я командую специальной ротой снайперов. Весной 2024 года, поскольку у меня есть высшее образование, я прошёл военные курсы в Молькино за полтора месяца и мне присвоили звание лейтенанта», — рассказал Махмудов.
Он также сообщил, что в его роте в основном служат контрактники из Волгограда. Недавно он был в Москве, где посетил Госдуму и встретился с депутатом Андреем Луговым.
Командир отряда «Шторм Z» был заказчиком убийства российского бизнесмена Сергея Брудного и также был причастен к вымогательству. В 2015 году Махмудов был приговорён к 17,5 годам колонии строгого режима.
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Мира Полтева