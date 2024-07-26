В офисе Зеленского выступили против мирного соглашения с Россией

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался против потенциального мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает Associated Press.
По мнению Подоляка, данное соглашение может только усилить РФ, а также привести к заморозке конфликта. Он отметил, что это означает, что Россия будет работать над ошибками и модернизировать свои войска.
Возможное мирное соглашение с РФ советник главы офиса Зеленского сравнил со «сделкой с дьяволом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Возможное мирное соглашение с РФ советник главы офиса Зеленского сравнил со «сделкой с дьяволом».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова