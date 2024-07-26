На Украине могут снизить призывной возраст

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Снижение призывного возраста допустили в Минобороны Украины. Об этом в беседе с изданием NV рассказал представитель украинского оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин. По его словам, количество обновивших информацию о себе в военкоматах сильно превышает сегодняшние потребности ВСУ.
«…острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться», — прокомментировал Лазуткин.
Он добавил, что немало людей нарушили правила воинского учета, включая уклонистов. В связи с этим, подчеркнул Лазуткин, военкомы продолжат раздачу повесток на улицах для понимания, кого можно призвать в армию.
«Все-таки воинская обязанность конституционная», — заключил Лазуткин.После начала мобилизации на Украине население республики пытается избежать призыва любыми доступными способами.
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Никита Кротов