«Крыса, загнанная в угол»: В ГД прокомментировали атаку БПЛА ВСУ на Кронштадт

25 марта 2026, 17:43

Депутат Журавлев назвал атаку на Кронштадт отчаянием «загнанной в угол крысы»

Российские военные на фронте методично отвечают на атаки по территории РФ, шаг за шагом освобождая земли от нацистов. Такое заявление сделал первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.





Напомним, утром 25 марта в Кронштадте предотвратили атаку вражеских БПЛА. В результате инцидента повреждения получили несколько жилых домов и порядка 18 автомобилей, жертв и пострадавших нет.





«Война — это не игра в пинг-понг, не обмен ударами, а каждодневная тяжелая работа. На атаки по российским городам ежедневно, планомерно и методично отвечают наши солдаты на линии фронта, которые освобождают оккупированную нацистами землю пядь за пядью», — заявил Журавлев в беседе с Life.ru.

«Понятно, что чем ближе конец, тем враг будет всё более злым и кровавым, как крыса, загнанная в угол», — заключил Журавлев.