ПВО отразила атаку БПЛА на Кронштадт
В Кронштадте силы ПВО отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил в Max губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, пострадавших нет. При этом в результате инцидента повредило стекла в нескольких жилых домах, а также автомобили.
Беглов уточнил, что для местных жителей организуют пункт горячего питания. Другие подробности не приводятся.
Ранее в ночь с 24 на 25 марта силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 389 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, массированная атака продолжалась с 23:00 вторника до 07:00 среды по московскому времени. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
