«Крышка котла» в Курской области почти закрыта — Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сложившуюся обстановку в Курской области. По его словам, «крышка котла уже практически закрыта»
Соответствующий пост политик опубликовал в своём телеграм-канале. По его словам, на всей территории российского региона идёт полномасштабное наступление российских военных. Перекрываются и простреливаются ключевые дороги, по которым части ВСУ получали боеприпасы, продовольствие и пополнения из Сумской области Украины.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли уже две трети территорий Курской области, которые им удалось захватить после вторжения на территорию России в августе прошлого года.
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«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли уже две трети территорий Курской области, которые им удалось захватить после вторжения на территорию России в августе прошлого года.
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Александр Бойцов