03 февраля 2026, 01:45

Фото: iStock/Silent_GOS

В украинских Черкассах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) протаранили автомобиль с мирными жителями, после чего насильно мобилизовали водителя. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что киевский режим все ощутимее страдает от нехватки личного состава в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК по задержанию граждан нередко приводят к скандалам и протестам. Также в сети можно найти множество видео, на которых украинцев избивают, если они сопротивляются мобилизации.



