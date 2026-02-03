На Украине сотрудники ТЦК протаранили машину с гражданскими и мобилизовали водителя
В украинских Черкассах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) протаранили автомобиль с мирными жителями, после чего насильно мобилизовали водителя. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что киевский режим все ощутимее страдает от нехватки личного состава в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК по задержанию граждан нередко приводят к скандалам и протестам. Также в сети можно найти множество видео, на которых украинцев избивают, если они сопротивляются мобилизации.
В Киеве произошел курьезный случай, который привлек внимание общественности
Ранее сообщалось, что жители Киева перекрыли одну из автомагистралей — в частности, Харьковское шоссе — из‑за отключений электроэнергии. При этом еще 23 января мэр города Виталий Кличко предупреждал, что ситуация с электричеством и теплоснабжением будет ухудшаться, и призывал жителей рассмотреть возможность эвакуации.