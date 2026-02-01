На Украине мужчина открыл стрельбу по группе оповещения ТЦК
Неизвестный открыл огонь в сторону группы оповещения военкомата в украинской Виннице. Об этом сообщили в областном управлении полиции.
По данным ведомства, около 10:40 в правоохранительные органы поступила информация о выстрелах на перекрёстке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Мужчина, заметив группу оповещения, сделал несколько выстрелов в её сторону и скрылся. Пострадавших нет, полиция ведёт поиски стрелявшего.
Отмечается, что инцидент произошёл в областном центре. На фоне дефицита личного состава в ВСУ в стране регулярно возникают резонансные случаи, связанные с принудительным задержанием граждан для мобилизации.
В сети широко распространяются видео, на которых представителей военкоматов обвиняют в применении силы при доставлении мужчин в микроавтобусах, что нередко становится причиной скандалов и протестов.
Читайте также: