Критическая обстановка для ВСУ в Курской области: группировка противника разрезана на две части после взрыва мостов у Суджи

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Обстановка для ВСУ в Курской области складывается критически, ВС РФ наступают на Суджу, где группировка украинских боевиков оказалась разрезана на две части после подрыва очередного моста. Такие данные приводит военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, российские силы продолжают давить со всех сторон на группировку ВСУ в районе Суджи. Так, ВС РФ уже вышли на линию реки Малая Локня и теперь ведут бои в одноименном селе, наступая с севера и юго-запада. Кроме того, есть успехи по посадкам северо-восточней от Малой Локни.
Также российские бойцы постепенно зачищают Черкасское Поречное. Тем временем был подорван третий стратегический мост в районе Суджи внутри города через речку.
Кроме того, он добавил, что ВС РФ имеют успехи западнее Куриловки, где могут перерезать еще одну дорогу снабжения ВСУ в Судже.
Таким образом, Подоляка констатировал, что обстановка для ВСУ в Курской области становится все более критической.
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Также российские бойцы постепенно зачищают Черкасское Поречное. Тем временем был подорван третий стратегический мост в районе Суджи внутри города через речку.
«Теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части, и маневрирование резервами между этими частями очень сильно затруднено», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что ВС РФ имеют успехи западнее Куриловки, где могут перерезать еще одну дорогу снабжения ВСУ в Судже.
Таким образом, Подоляка констатировал, что обстановка для ВСУ в Курской области становится все более критической.
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Элина Позднякова