Фото: istockphoto/IherPhoto
Украинский десант бежит с позиций сразу после встречи со штурмовиками ВС РФ на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российского военнослужащего, чей позывной Панда.
«Прибывая на место, они десантируются, наталкиваются на наших штурмовиков и убегают. Частно бывает так, что они только высадились и побежали обратно», — прокомментировал командир взвода одного из мотострелковых полков восточной группировки войск.Панда резюмировал, что при освобождении Бурлацкого при встрече с российскими штурмовиками с поля боя сбежали как минимум три группы украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ обнаружили натовское оружие в Курской области. Уточнялось, что речь идет о вооружениях и боеприпасах польского, немецкого и американского производства.
Читайте также:
На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины
Боец ВС РФ в одиночку сдерживал ВСУ на белогоровском направлении в ЛНР почти три месяца
Боевики ВСУ перебрасывают силы из Курской области на юг ДНР — ТАСС
Никита Кротов