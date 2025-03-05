ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО

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В Курской области российские войска продолжают достигать уверенных успехов в боевых действиях. Несмотря на то, что тяжёлые сражения не прекращаются, за последние сутки ВС РФ смогли укрепить свои позиции, продвинувшись на нескольких участках фронта и нанеся значительный урон противнику. О ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В настоящее время российские войска успешно укрепились на южных окраинах Малой Локни, завершена полная зачистка Лебедевки. Вблизи границы были замечены специальные подразделения ГРУ МО Украины.
Военный блогер Юрий Подоляка высказывает мнение, что ВСУ готовятся к отступлению с российской территории, что подтверждается подрывом мостов. Из Курской области в ДНР было переброшено несколько подразделений, направленных к Великой Новосёлке и Бурлацкому. Среди этих сил есть и те, которые сформированы из заключённых.
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Угледарское направление
На Угледарском участке фронта основные боевые действия продолжаются к северо-западу от Великой Новоселки. В районе Привольного российские войска проводят операции по зачистке территории, сталкиваясь с контратаками со стороны противника. К северу от этого села Вооруженные силы РФ продвигаются в направлении Шевченко, где расположены укрепленные позиции ВСУ. Захват этих позиций имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления как на север, так и на запад.
ВС РФ пытаются прорваться от Бурлацкого к Веселому, в то время как вблизи Днепроэнергии продолжаются ожесточенные бои.
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Торецкое направление
В Торецке наблюдается снижение активности мобильных групп ВСУ, которые ранее прорывались в город, однако противник продолжает сохранять силы для ведения боевых действий. Вокруг агломерации происходят интенсивные столкновения, что свидетельствует о попытках ВСУ удержать свои позиции.
Северское направление
На Северском направлении российские войска ведут тяжелые бои в районе Белогоровки. В результате совместных действий артиллеристов и операторов дронов был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, что стало важным тактическим успехом.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска сосредоточили усилия на противодействии беспилотникам противника. Утром был нанесен авиаудар, в результате которого был уничтожен командный пункт украинского подразделения, отвечающего за управление дронами, расположенный в районе Херсона. Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за последние сутки зарегистрировано 37 обстрелов населенных пунктов на левом берегу Днепра. В Новой Каховке поврежден многоквартирный дом, а Каховка подверглась минометным обстрелам и атакам БПЛА.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои вдоль всей линии фронта. Взаимные артиллерийские обстрелы фиксируются в районах Пятихаток, Малых Щербаков, Орехова и Каменского, однако изменений в ситуации не наблюдается.
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