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ВСУ готовятся к отступлению из Курской области, ВС РФ прорываются под Угледаром и атакуют в Торецке: последние новости СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Курской области российские войска продолжают достигать уверенных успехов в боевых действиях. Несмотря на то, что тяжёлые сражения не прекращаются, за последние сутки ВС РФ смогли укрепить свои позиции, продвинувшись на нескольких участках фронта и нанеся значительный урон противнику. О ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В настоящее время российские войска успешно укрепились на южных окраинах Малой Локни, завершена полная зачистка Лебедевки. Вблизи границы были замечены специальные подразделения ГРУ МО Украины.

Военный блогер Юрий Подоляка высказывает мнение, что ВСУ готовятся к отступлению с российской территории, что подтверждается подрывом мостов. Из Курской области в ДНР было переброшено несколько подразделений, направленных к Великой Новосёлке и Бурлацкому. Среди этих сил есть и те, которые сформированы из заключённых.

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Угледарское направление


На Угледарском участке фронта основные боевые действия продолжаются к северо-западу от Великой Новоселки. В районе Привольного российские войска проводят операции по зачистке территории, сталкиваясь с контратаками со стороны противника. К северу от этого села Вооруженные силы РФ продвигаются в направлении Шевченко, где расположены укрепленные позиции ВСУ. Захват этих позиций имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления как на север, так и на запад.

ВС РФ пытаются прорваться от Бурлацкого к Веселому, в то время как вблизи Днепроэнергии продолжаются ожесточенные бои.

Фото: iStock/Dragon Claws

Торецкое направление


В Торецке наблюдается снижение активности мобильных групп ВСУ, которые ранее прорывались в город, однако противник продолжает сохранять силы для ведения боевых действий. Вокруг агломерации происходят интенсивные столкновения, что свидетельствует о попытках ВСУ удержать свои позиции.


Северское направление


На Северском направлении российские войска ведут тяжелые бои в районе Белогоровки. В результате совместных действий артиллеристов и операторов дронов был уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, что стало важным тактическим успехом.

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Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска сосредоточили усилия на противодействии беспилотникам противника. Утром был нанесен авиаудар, в результате которого был уничтожен командный пункт украинского подразделения, отвечающего за управление дронами, расположенный в районе Херсона. Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за последние сутки зарегистрировано 37 обстрелов населенных пунктов на левом берегу Днепра. В Новой Каховке поврежден многоквартирный дом, а Каховка подверглась минометным обстрелам и атакам БПЛА.



Запорожское направление


На Запорожском направлении продолжаются позиционные бои вдоль всей линии фронта. Взаимные артиллерийские обстрелы фиксируются в районах Пятихаток, Малых Щербаков, Орехова и Каменского, однако изменений в ситуации не наблюдается.

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ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке
05 марта 2025, 08:18

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что по этим дорогам боевики ВСУ осуществляют поставки вооружения и проводят ротацию.

По словам эксперта, из-за огневого контроля основной части логистики противника в Белогоровке у ВСУ значительно возросли потери, а украинское командование не может в полной мере вести боевые действия.

Марочко добавил, что российские бойцы круглосуточно следят за обстановкой и готовы оперативно отреагировать на любые изменения.

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В Британии раскрыли истинный смысл извинений Зеленского перед Трампом
Independent: без США Киеву хватит военного снаряжения всего на несколько дней
05 марта 2025, 08:06

Фото: iStock/ValleraTo

Без военной помощи США у Украины закончатся запасы снарядов через несколько дней. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на источники.
«Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней», — говорится в статье.

Отмечается, что боеприпасы хранятся не на территории Украины и ввозятся туда непосредственно перед их применением, а решение о прекращении военной поддержки Киева блокирует осуществление транзитных грузоперевозок.

Так, автор отметил, что Зеленский решил извиниться перед Трампом всего за несколько часов до его выступления перед конгрессом из-за большой опасности, нависшей над Украиной.

Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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#сша
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#зеленский
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Трамп сделал важное заявление о Зеленском
Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности к мирным переговорам
05 марта 2025, 07:37

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине. Об этом американский лидер сказал во время выступления в конгрессе.
«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что настало время завершить конфликт. Для этого, по словам Трампа, нужно разговаривать с обеими сторонами противостояния.

Так, американский лидер уточнил, что Вашингтон получает «мощные сигналы» из России о готовности к миру, и добавил, что его администрация за 43 дня уже добилась в вопросе урегулирования конфликта больше, чем другие за все годы.

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Лукашенко раскрыл, зачем на самом деле шел Евгений Пригожин на Москву
Лукашенко: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рвался к ядерной кнопке
05 марта 2025, 07:23

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит агентство БелТА.
«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — заявил Лукашенко.

Однако, по его словам, российские власти никаким образом власти не допустили бы подобного развития событий.

Так, Лукашенко уточнил, что во время мятежа Пригожина он сказал российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности отправить белорусских силовиков для помощи в защите Москвы.

Однако белорусский лидер подчеркнул, что ему удалось уговорить Пригожина, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» отправились на территорию Белоруссии.

«Так закончился этот конфликт», — вспомнил Лукашенко.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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Лукашенко относится к Зеленскому как к сыну
Лукашенко: я относился к Зеленскому как к собственному сыну
05 марта 2025, 05:18

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну. Об этом он заявил американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент назвал их общение с Зеленским теплыми и дружескими. Лукашенко выразил сожаление за то, что глава киевского режима пошел на поводу у радикальных националистических групп.

Ранее глава Белоруссии заявил о готовности Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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