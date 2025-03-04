Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области

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Российские бойцы нашли брошенное ВСУ натовское оружие в освобожденных Погребках курского направления. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — прокомментировал журналисту боец группировки войск «Север», чей позывной Тихий.Штурмовики осматривают освобожденные окрестности, находя в схронах и на складах в том числе западные вооружения и вывозя их в тыл. В частности, речь идет об одноразовых противотанковых гранатометах, ручных гранатах, а также об автоматных и винтовочных боеприпасах американского, немецкого и польского производства.
ВС РФ освободили Погребки от ВСУ 26 февраля, докладывали в МО РФ.
Ранее сообщалось, что боевикам ВСУ прекратили передавать оружие.
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