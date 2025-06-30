«Кровопролитный штурм»: военэксперт Матвейчук раскрыл, будут ли ВС РФ брать Сумы

30 июня 2025, 13:39

Военэксперт Матвийчук: ВС РФ не станут штурмовать Сумы

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ не станут штурмовать Сумы из-за высоких рисков для мирного населения. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил военэксперт Анатолий Матвейчук.





Специалист предположил, что город, вероятнее всего, заблокируют с перерезанием тыловых коммуникаций. Это позволит создать условия для политического решения его судьбы в будущем.



Матвейчук отметил, что российские войска продолжат наносить точечные удары по военным объектам в районе населённого пункта, если те будут представлять угрозу. Он также не исключает, что в Сумах могут в будущем провести референдум о вхождении в состав России.





«Я не говорю, что Сумы завтра войдут в состав Российской Федерации. Будет референдум, местные жители захотят войти в состав РФ, но это всё перспектива, а сейчас боевые действия, которые ведутся вокруг города. Конечно, если там будут войсковые формирования, если будет техника, вооружения, мы будем наносить удары и поражать объекты. А так, я думаю, что город просто будет блокирован, и он должен будет сам решить свою судьбу», – заключил эксперт.