Минобороны: российская армия ударила по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины

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Российская армия нанесла удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, проинформировало Минобороны РФ.



«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины», — отмечалось в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что за прошедшие сутки российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия атаковали места производства, сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а еще пункты временной дислокации бойцов украинской армии и иностранных наемников в 146 районах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Шевченко.
Ольга Енгалычева

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