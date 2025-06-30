Минобороны: российская армия ударила по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины
Российская армия нанесла удары по терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, проинформировало Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины», — отмечалось в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что за прошедшие сутки российская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия атаковали места производства, сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а еще пункты временной дислокации бойцов украинской армии и иностранных наемников в 146 районах.
Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» поделились подробностями освобождения населенного пункта Шевченко.