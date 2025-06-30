ВСУ ударили по инфраструктуре одной из главных шахт в ДНР
Украинские войска ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.
Отмечается, что удар пришёлся по главному вентиляционному стволу и горно-обогатительной фабрике, которые расположены в населённом пункте Удачное.
Кимаковский подчеркнул, что ВСУ также уничтожили два вентиляционных ствола шахты в районе Красноармейска (украинское название – Покровск). Оба промышленных объекта были подорваны украинскими войсками во время побега с позиций.
Несколькими днями ранее Кимаковский сообщал, что ВС РФ готовы к штурму окраин Красноармейска. Бойцы уже начали предпринимать активные шаги на подступах к городу.
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