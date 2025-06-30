ВСУ ударили по инфраструктуре одной из главных шахт в ДНР

30 июня 2025, 10:35

Кимаковский: ВСУ обстреляли инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в ДНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Украинские войска ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.