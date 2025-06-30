Военный эксперт заявил, почему взятое под контроль ВС РФ село Дачное имеет важное значение

30 июня 2025, 13:28

Военный эксперт Дандыкин: село Дачное приблизило российских бойцов к Днепру

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятое под контроль Вооружённых сил России (ВС РФ) село Дачное расположено в Днепропетровской области. Этот регион имеет важное стратегическое и символическое значение для Киева. Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.





По его словам, само ело находится в ключевом промышленном районе, а Днепропетровская область является родиной президента Украины Владимира Зеленского.

«<…> Очень важный во всех отношениях промышленный регион для Киева. Там же находится, по-моему, и родина Зеленского. Взятие под контроль села Дачного — это и приближение к городу Днепру», — пояснил Дандыкин.