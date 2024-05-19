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Глава Мауро Лонгобардо заявил, что мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом сообщает Financial Times.
По словам Лонгобардо, если мобилизация продолжится, то на предприятии не будет достаточного числа сотрудников для его стабильной работы. Он отметил, что заводу уже пришлось сократить производство, в особенности стали, которая нужна для того, чтобы защитить объекты энергетики.
Лонгобардо выразил мнение о том, что в конечном итоге Украина все равно проигрывает, несмотря на усиленные мобилизационные мероприятия.
Ранее сообщалось, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.
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Лонгобардо выразил мнение о том, что в конечном итоге Украина все равно проигрывает, несмотря на усиленные мобилизационные мероприятия.
Ранее сообщалось, что Украина вынуждена проводить жесткую мобилизацию в стране из-за падения морального духа среди населения.
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Екатерина Коршунова