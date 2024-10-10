Подбил украинский вертолет: почему пулемет «Корд» называют лучшим в мире и что о нем известно

Фото: Минобороны России
Пулемет «Корд» — это крупнокалиберное оружие, предназначенное для борьбы с легкобронированными целями, воздушными десантами в воздухе, открыто расположенной живой силой и другими задачами.
Основные характеристики пулемета, его преимущества и почему он считается одним из лучших в своем классе — в материале «Радио 1».
«Корд» — мощный пулемет, который широко используется в современной армии и силовых структурах. История его создания началась в конце XX века, когда возникла необходимость в разработке нового высокоэффективного крупнокалиберного пулемета для замены устаревшего «Утеса».
За время своего существования пулемет «Утес» применялся в различных военных конфликтах. Он использовался в Афганской войне (1979–1989), войне в Персидском заливе, иракской войне, а также во многих других военных столкновениях на территории бывшего СССР.
Поскольку «Утес» производили на Украине и в Казахстане, после распада Советского Союза в России возникла острая необходимость создать новый крупнокалиберный пулемет для Вооруженных Сил РФ. Производство нового оружия больше не должно было зависеть от республик бывшего СССР.
За создание нового пулемета взялись специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Они поставили перед собой задачу разработать оружие, которое бы превосходило «Утес» по многим параметрам: скорострельности, дальности стрельбы, точности и надежности.
В результате долгих исследований и испытаний в конце 1990-х был создан пулемет «Корд», который превзошел все ожидания. Он был оснащен новым стволом с улучшенными характеристиками, что позволило увеличить дальность стрельбы и снизить вероятность перегрева. Кроме того, «Корд» получил более совершенную систему охлаждения, которая обеспечила стабильную работу оружия даже при интенсивной стрельбе.
Калибр: 12,7 мм.
Масса: 25,5 кг (без ленты и коробки).
Длина: 1980 мм.
Длина ствола: 1060 мм.
Темп стрельбы: 600–750 выстрелов в минуту.
Начальная скорость пули: 820–860 м/с.
Прицельная дальность: 2000 метров.
Пулемет оснащен ленточным питанием и имеет возможность использования лент как с левой, так и с правой стороны. Это обеспечивает удобство и гибкость при эксплуатации.
Пулемет «Корд» обладает уникальными легкостью и универсальностью, превосходя многие зарубежные аналоги, и поэтому считается одним из лучших в мире в своем классе.
«Корд» может вести огонь со снайперской точностью при высоком темпе стрельбы благодаря специально разработанному стволу. Это одна из главных особенностей пулемета. Он способен эффективно поражать как живую силу противника, так и бронетехнику и авиацию.
Еще одно преимущество «Корда» — высокая скорострельность и большой запас боекомплекта. Экипаж танка или пулеметный расчет могут длительное время вести интенсивный огонь без перезарядки, что делает этот пулемет особенно эффективным в условиях активных боевых действий.
Инженеры завода ЗИД разработали крупнокалиберный пулемет «Корд» с учетом современных требований и потребностей армии. Пулемет имеет калибр 12,7 миллиметра и может питаться лентой как справа, так и слева.
Одной из особенностей «Корда» является уникальный ствол, который позволяет вести пулеметный огонь с высокой точностью, сравнимой со снайперской. Это достигается за счет специальной конструкции ствола, которая предотвращает его деформацию при стрельбе.
При стрельбе из обычного автоматического оружия ствол разогревается, что приводит к его деформации и снижению точности стрельбы. Однако в «Корде» инженеры завода ЗИД предусмотрели схему, при которой ствол разогревается равномерно, что исключает деформацию и «провисание».
Сегодня «Корд» продолжает совершенствоваться. Специалисты постоянно работают над улучшением его характеристик и повышением надежности. Это позволяет сохранять его актуальность и эффективность в современных условиях боевых действий.
«Корд» — это крупнокалиберный пулемет для борьбы с легкобронированными целями, десантом, живой силой и прочим. От собратьев его отличают следующие особенности:
Фото: Минобороны России
Пулемет «Корд» уже успел себя хорошо зарекомендовать и в зоне СВО. К примеру, 9 марта 2023 года российские бойцы ВДВ в Луганской Народной Республике шквальным огнем из этого оружия заставили отступить отряд боевиков ВСУ, когда получили информации об их приближении от разведки.
Через пару неделю Минобороны России показало видео с работой из «Корда» в зоне СВО. В главной роли снова были десантники. Массированным огнем они подавили наступление ВСУ, вынудив их отступить от российских позиций.
Об уникальности «Корда» рассказывал однажды и боец с позывным «Феникс». В первые месяцы начала СВО он смог подбить из этого пулемета украинский вертолет.
Читайте также:
До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности
Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90
История создания «Корда»Фото: Минобороны России
«Корд» — мощный пулемет, который широко используется в современной армии и силовых структурах. История его создания началась в конце XX века, когда возникла необходимость в разработке нового высокоэффективного крупнокалиберного пулемета для замены устаревшего «Утеса».
За время своего существования пулемет «Утес» применялся в различных военных конфликтах. Он использовался в Афганской войне (1979–1989), войне в Персидском заливе, иракской войне, а также во многих других военных столкновениях на территории бывшего СССР.
Поскольку «Утес» производили на Украине и в Казахстане, после распада Советского Союза в России возникла острая необходимость создать новый крупнокалиберный пулемет для Вооруженных Сил РФ. Производство нового оружия больше не должно было зависеть от республик бывшего СССР.
За создание нового пулемета взялись специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. Они поставили перед собой задачу разработать оружие, которое бы превосходило «Утес» по многим параметрам: скорострельности, дальности стрельбы, точности и надежности.
В результате долгих исследований и испытаний в конце 1990-х был создан пулемет «Корд», который превзошел все ожидания. Он был оснащен новым стволом с улучшенными характеристиками, что позволило увеличить дальность стрельбы и снизить вероятность перегрева. Кроме того, «Корд» получил более совершенную систему охлаждения, которая обеспечила стабильную работу оружия даже при интенсивной стрельбе.
Пулемет «Корд»: характеристики и фотоФото: Минобороны России
Калибр: 12,7 мм.
Масса: 25,5 кг (без ленты и коробки).
Длина: 1980 мм.
Длина ствола: 1060 мм.
Темп стрельбы: 600–750 выстрелов в минуту.
Начальная скорость пули: 820–860 м/с.
Прицельная дальность: 2000 метров.
Пулемет оснащен ленточным питанием и имеет возможность использования лент как с левой, так и с правой стороны. Это обеспечивает удобство и гибкость при эксплуатации.
Почему считается лучшимФото: Минобороны России
Пулемет «Корд» обладает уникальными легкостью и универсальностью, превосходя многие зарубежные аналоги, и поэтому считается одним из лучших в мире в своем классе.
«Корд» может вести огонь со снайперской точностью при высоком темпе стрельбы благодаря специально разработанному стволу. Это одна из главных особенностей пулемета. Он способен эффективно поражать как живую силу противника, так и бронетехнику и авиацию.
Еще одно преимущество «Корда» — высокая скорострельность и большой запас боекомплекта. Экипаж танка или пулеметный расчет могут длительное время вести интенсивный огонь без перезарядки, что делает этот пулемет особенно эффективным в условиях активных боевых действий.
Принцип работы пулеметаФото: Минобороны России
Инженеры завода ЗИД разработали крупнокалиберный пулемет «Корд» с учетом современных требований и потребностей армии. Пулемет имеет калибр 12,7 миллиметра и может питаться лентой как справа, так и слева.
Одной из особенностей «Корда» является уникальный ствол, который позволяет вести пулеметный огонь с высокой точностью, сравнимой со снайперской. Это достигается за счет специальной конструкции ствола, которая предотвращает его деформацию при стрельбе.
При стрельбе из обычного автоматического оружия ствол разогревается, что приводит к его деформации и снижению точности стрельбы. Однако в «Корде» инженеры завода ЗИД предусмотрели схему, при которой ствол разогревается равномерно, что исключает деформацию и «провисание».
Какие задачи выполняет пулемет «Корд»Пулемет «Корд» быстро завоевал популярность среди военных и силовых структур благодаря своей высокой эффективности и надежности. Он используется для борьбы с легкобронированными целями, огневой поддержки пехоты, а также для защиты важных объектов.
Сегодня «Корд» продолжает совершенствоваться. Специалисты постоянно работают над улучшением его характеристик и повышением надежности. Это позволяет сохранять его актуальность и эффективность в современных условиях боевых действий.
Особенности «Корда»Фото: Минобороны России
«Корд» — это крупнокалиберный пулемет для борьбы с легкобронированными целями, десантом, живой силой и прочим. От собратьев его отличают следующие особенности:
Высокая точность и эффективностьБлагодаря высокой начальной скорости пули и прицельной дальности, пулемет «Корд» обеспечивает высокую точность стрельбы и эффективность поражения целей. Это делает его незаменимым оружием в различных боевых ситуациях.
УниверсальностьПулемет может использоваться для различных задач, включая борьбу с легкобронированными целями, воздушными десантами и живой силой. Это расширяет его область применения и делает его более востребованным в военных конфликтах.
Прочность и надежность«Корд» изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность и надежность в эксплуатации. Это позволяет ему выдерживать интенсивное использование и сохранять работоспособность в различных условиях.
Возможность установки на различные типы техникиПулемет может быть установлен на различные типы военной техники, что расширяет его применение. Это позволяет использовать оружие в составе боевых машин и других средств передвижения.
Фото: Минобороны России
Удобство использованияПулемет имеет удобную конструкцию, которая облегчает его эксплуатацию и обслуживание. Это включает в себя простоту перезарядки, смену ствола и другие операции, необходимые для поддержания оружия в рабочем состоянии.
Возможность использования в различных условияхПулемет «Корд» может использоваться в различных климатических условиях и на разных типах местности. Это делает его подходящим для использования в различных регионах и условиях боевых действий.
Совместимость с различными типами боеприпасовПулемет может использовать различные типы боеприпасов, что расширяет его возможности. Это позволяет адаптировать оружие под конкретные задачи и условия боя.
Низкая отдачаБлагодаря продуманной конструкции, пулемет имеет низкую отдачу, что облегчает управление им. Это снижает усталость стрелка и позволяет ему более точно прицеливаться.
Пулемет «Корд» на СВОФото: Минобороны России
Пулемет «Корд» уже успел себя хорошо зарекомендовать и в зоне СВО. К примеру, 9 марта 2023 года российские бойцы ВДВ в Луганской Народной Республике шквальным огнем из этого оружия заставили отступить отряд боевиков ВСУ, когда получили информации об их приближении от разведки.
Через пару неделю Минобороны России показало видео с работой из «Корда» в зоне СВО. В главной роли снова были десантники. Массированным огнем они подавили наступление ВСУ, вынудив их отступить от российских позиций.
Об уникальности «Корда» рассказывал однажды и боец с позывным «Феникс». В первые месяцы начала СВО он смог подбить из этого пулемета украинский вертолет.
«Ребята начали бить по десанту из автоматов, а я пристроил “машину” на толстую ветку и начал отрабатывать по вертолету. Издырявил его всего, но он ушел, бросив десант», — делился военный.Опыт проведения СВО также показал, что «Корд» без каких-либо трудностей «прошивает» насквозь легкобронированную технику, уничтожает навесное оборудование у танков, выводит из строя их гусеницы. Справедливости ради, стоит отметить, что для борьбы со столь серьезным противником, пулеметчикам приходится подбираться к танкам на опасно близкое расстояние.
Читайте также:
До США за кратчайшие сроки: чем уникальна гиперзвуковая ракета «Циркон», характеристики, возможности
Смертоносный миномет «Тюльпан»: на что способна крупнокалиберная самоходная установка армии России
Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90
Данил Пономарев