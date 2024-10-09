Уничтожается на СВО: что известно о британском танке «Челленджер 2», характеристики, сравнение с Т-90

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Основной боевой танк Британии «Челленджер 2» был разработан в качестве более оснащенной и лучше защищенной версии танка «Челленджер 1». Таким образом, на свет появилась совершенно другая машина. Опасен ли британский 62-тонный танк, особенно в условиях СВО, расскажет «Радио 1».
Танк «Challenger 2»: характеристики и фото
Первые опытные боевые машины Challenger 2 появились в 1989 году, и по причине того, что танк успешно прошёл все требующиеся испытания и полностью удовлетворял требования оборонного ведомства страны, танк Челленджер 2 было решено принять на вооружение. Это произошло в 1991 году.
Серийное производство танков «Челленджер» 2 началось в 1993 году, а уже менее чем через год британская армия начала принимать на вооружение первые боевые машины этого типа. Однако при использовании выяснилось, что машины требуют некой модернизации, после которой танки Challenger 2 будут оставаться основными танками на вооружении Великобритании до 2035 года.
Корпус и автозапчасти модели базируются на ее предшественнике Challenger 1. Основное вооружение включает 120-мм нарезное орудие L30, автоматическую пушку калибра 7,62 мм McDonnell Douglas Helicopter Systems, которая уже находилась на вооружении в армии Великобритании и устанавливалась на механизированной боевой машине GKN Defence Warrior, и 7,62 мм зенитный пулемет.
Система управления огнем представляет собой цифровой компьютер канадской компании CDC и является улучшенной версией модели, установленной на американский М1А1 Abrams. Она имеет потенциал для будущих расширений, таких как подключение к боевой информационной системе управления и средства навигации. Танк способен развить максимальную шоссейную скорость 56 км/ч и имеет запас хода 250 км по бездорожью и по шоссе 450 км.
Конструкция танка «Челленджер 2»
Размеры танка составляют 8,3х3,52х2,49 м. Длина с пушкой равна 11,57 м. Танком управляет экипаж в составе четырех человек: командира, наводчика, механика-водителя и заряжающего. Место командира находится справа и оснащено восемью перископами с увеличением 1х и 360° обзора. Нажатие красной кнопки под одним из них приводит башню в движение и устанавливает в соответствующее положение. Наводчик сидит впереди и ниже командира, а заряжающий расположен слева. Место заряжающего оборудовано перископом. Кабина водителя находится в передней части танка.
Броня
На сегодняшний день танк Challenger 2 является одним из наиболее тяжёлых среди существующих в мире танков. Это обусловлено наличием нескольких слоёв брони, что обеспечивает тяжёлой боевой машине высокую степень защищённости даже от прямых попаданий. Благодаря наличию решётчатых экранов, танк способен успешно бороться даже с современными бронебойными снарядами и кумулятивными снарядами, что подтверждено реальными испытаниями брони танка.
Пушка
«Челленджер 2» оснащён 120-мм нарезной пушкой L30E4, стандартный боекомплект – 52 снаряда. Способен поражать цели на дистанции до 8 км. Хорошо подготовленный экипаж танка может ликвидировать за одну минуту до семи целей. Кроме того, бронемашина имеет два пулемёта калибра 7,62 мм.
Танк оснащён цифровой системой управления огнём от фирмы «Дженерал Дайнэмикс», двумя тепловизорами, лазерным дальномером.
Преимущества и недостатки «Челленджера 2»
К преимуществам британского танка можно отнести высокую бронированность машины, которая способна вынести несколько снарядов из РПГ, а также пушку, которая может использоваться как замена САУ, ведя огонь из закрытых позиций, высокую точность обеспечивает система управления огнем. Кроме того, машина имеет высокую заднюю скорость и маневренность, современную электронику и систему связи.
Поскольку танк действительно большой, внутри нашлось место для целого арсенала современных средств обнаружения противника, от тепловизора, до нескольких прицелов. Позаботились англичане и о комфорте, ведь танкисты могут не выходя их танка употреблять в пищу тёплую еду, которая подогревается на электрическом котелке Boiling vessel. Там можно заваривать горячие напитки (чай, кофе), что недоступно в большинстве танков. Стреляет Challenger 2 нечасто, а особенности заряжания значительно усложняют задачи экипажа.
Но есть у Challenger 2 и существенные недостатки. Он не оснащен системой заряжания, что снижает его боевые возможности в критической ситуации. Хотя пушка танка имеет отличную точность, это компенсируется необходимостью тщательного ухода за ней, в результате износа пушки может произойти детонация снаряда внутри танка, и такие случаи уже были зафиксированы. Кроме того, у танка уязвимое расположение боекомплекта.
Из-за повышенной брони танк медленный и очень тяжёлый. Он не способен проходить через большую часть мостов, при этом на Украине нет наводчиков переправ, способных выдержать 75 тонн. А вытащить Challenger 2 из грязи почти невозможно.
Чем опасен танк Великобритании
Главным плюсом танка считается нарезная пушка Gun 120 mm Tk L30 (или аналог L30A1). Она не способна стрелять кумулятивными зарядами, но в целом до 7% точнее существующих гладкоствольных аналогов, состоящих на вооружении в РФ. Британская 120-мм пушка может использовать подкалиберные снаряды, созданные с использованием обеднённого урана.
Благодаря этому свойству снаряды способны пробивать до 740 мм гомогенной брони, а значит советские Т-72 станут лёгкими мишенями. Т-80БВМ и Т-90М имеют более серьёзную защиту, хотя у Challenger 2 есть и другие снаряды, которые имеют свои сценарии использования. Например, бронебойно-фугасные L31A7 HESH, которые способны эффективно пробивать бетонные заграждения.
Есть ли «Челленджеры» на Украине
Британские танки передали Украине в 2023 году. Впервые их начали использовать в рамках летнего контрнаступления ВСУ. Уже 5 сентября того же года российскими силами был уничтожен первый Challenger 2 в Запорожской области
«Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», — написал тогда председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Challenger 2 стояли на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но потерпела поражение уже на первой линии российской обороны.
С тех пор в зоне СВО уничтожили не один британский танк.
Сейчас ВСУ также применяют переданные Лондоном танки Challenger 2 в Курской области.
«Британский танк Challenger 2 на вооружении украинской армии получил только пару «решеток», но оказался без блоков динамической защиты», — пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
На данный момент известно об уничтожении как минимум двух британских танков в Курской области.
Challenger 2 или Т-90 — кто опаснее
Если танки Challenger 2 и Т-90 сойдутся в ближнем бою, то на дистанции примерно два км, преимущество будет однозначно за Т-90, который оснащен системой автоматического заряжания и высокой скорострельностью пушки. В британском же танке заряжание происходит вручную. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный аналитик исследовательского центра «Сто Имён Правды» Иван Воскресенский.
«Если по танку летят снаряды, даже у самого тренированного экипажа могут возникнуть проблемы с тем, чтобы доставить снаряд в ствол. С другой стороны, если бой будет дальним, то у «Челленджер 2» больше шансов на поражение цели, хотя нанести какой-то серьезный урон Т-90 он не сможет. Маневренность Т-90 более совершенна, нежели у конкурента», — рассказал Воскресенский.
По его словам, у Т-90 более слабый двигатель, чем у «Челленджер 2», однако он намного легче, что обеспечивает ему большую скорость, а в полях это является существенным преимуществом. При этом эксперт подчеркнул, что исход сражения между танками будет зависеть прежде всего от мастерства экипажей.
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Элина Позднякова