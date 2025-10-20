«Кто ей поручал это говорить?»: Захарову возмутили слова Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

20 октября 2025, 20:05

Захарова назвала неумными слова Каллас о встрече Путина и Трампа

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, которая назвала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «не очень приятной».





Она отметила, что Каллас никогда не была выдающимся дипломатом, а её высказывания носят лишь «обрывочный» характер.





«Хочется задать вопрос: кто ей поручал это говорить?» – возмутилась Захарова, слова которой приводит ТАСС.