«Кто ей поручал это говорить?»: Захарову возмутили слова Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

Захарова назвала неумными слова Каллас о встрече Путина и Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, которая назвала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «не очень приятной».
Она отметила, что Каллас никогда не была выдающимся дипломатом, а её высказывания носят лишь «обрывочный» характер.
«Хочется задать вопрос: кто ей поручал это говорить?» – возмутилась Захарова, слова которой приводит ТАСС.Ранее Каллас выразила скептицизм по поводу пользы таких встреч, отметив, что, несмотря на искреннее стремление Трампа урегулировать украинский кризис, подобные встречи безрезультатны, если в них не участвуют Украина и Европа. Она также сообщила, что ЕС пытается убедить союзников в своей позиции.
В ответ Захарова обвинила Евросоюз в эскалации конфликта на Украине, заявив, что ЕС предпринимает «активные подрывные усилия» и срывает мирные переговоры, на которых настаивала Россия. При этом представитель МИД подчеркнула, что российские дипломаты ведут «очень глубокую и действительно серьёзную» работу по подготовке встречи Путина и Трампа, включая активное взаимодействие по дипломатическим каналам разного уровня.