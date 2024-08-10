NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО

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Украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что до мая 2024 года союзники Украины запрещали её армии использовать западное оружие для ударов по российским территориям. Однако позднее они внесли правки и позволили это делать только при «наличии угрозы». После появления западной военной техники в Курской области возродилась дискуссия о допустимом радиусе применения ВСУ передаваемого вооружения.
Издание отмечает, что предпринимаемые украинскими войсками действия явно свидетельствуют о вольной трактовке требований Запада.
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Анастасия Чинкова