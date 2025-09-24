Зеленский прокомментировал заявление Трампа о границах Украины

24 сентября 2025, 10:17

Зеленский признался, что его удивили слова Трампа о границах Украины

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что «немного удивлен» заявлением президента США Дональда Трампа о возможности возврата Украины к территориальным границам февраля 2022 года.





Ранее американский лидер заявил, что «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше».





«Да, я немного удивлен», — ответил предводитель киевского режима на вопрос, удивили ли его слова Трампа.