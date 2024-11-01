«Кто предатель Украины?»: журналистка набросилась на Зеленского с обвинениями

Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х опубликовала пост, в котором обвинила президента страны Владимира Зеленского в гибели сотен тысяч людей.
Она написала, что в 2022 году глава государства пообещал украинцам победу, однако с этого момента были убиты сотни тысяч людей, украдены миллиарды и потеряны территории. Сейчас Зеленский проигрывает в этом конфликте, «так кто предатель Украины?», – задалась вопросом Панченко.
Журналистка объяснила, что задаёт этот вопрос в связи с возбуждённым против неё уголовным делом по обвинению в госизмене после призыва сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путём.
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