На Украине назвали «прекрасной» смерть на фронте

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Основатель партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** заявил, что умереть на поле боя для украинцев это «прекрасно», в отличие от смерти в пожилом возрасте. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Он задался вопросом, за что сейчас цепляются люди и сам же предположил, что «за бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости».
Вместо этого и глубокой старости украинцы могут получить «большое приключение», если отправятся на фронт.
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*запрещённая в России организация
*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова