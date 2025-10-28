«Кто-то уже прилёг»: депутат не исключил, что войска Франции уже на Украине
Депутат Колесник допустил, что войска Франции уже находятся на Украине
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что французские войска уже могут находиться на территории Украины.
Комментарий депутата прозвучал после заявления Службы внешней разведки России о возможном развертывании ВС Франции в зоне конфликта, сообщает NEWS.ru.
«У меня ощущение, что французские войска уже частично на Украине находятся, хотя бы потому что такие заявления делаются. Если Сергей Евгеньевич Нарышкин об этом сообщил как руководитель Службы внешней разведки, то я думаю, там уже кто-то и прилёг», — сказал Колесник.По его словам, российские вооружённые силы обладают настолько современным оружием, что доказательства присутствия иностранных военных могут быть полностью уничтожены.
Депутат подчеркнул, что речь идёт о «решительном уничтожении находящихся в зоне боевых действий иностранных военнослужащих», а также о возможных превентивных мерах. По его мнению, Франция и лично президент страны Эммануэль Макрон могут столкнуться с серьёзными последствиями в случае эскалации ситуации.