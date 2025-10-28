«Кто-то уже прилёг»: депутат не исключил, что войска Франции уже на Украине

28 октября 2025, 13:35

Депутат Колесник допустил, что войска Франции уже находятся на Украине

Фото: iStock/e-crow

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что французские войска уже могут находиться на территории Украины.





Комментарий депутата прозвучал после заявления Службы внешней разведки России о возможном развертывании ВС Франции в зоне конфликта, сообщает NEWS.ru.





«У меня ощущение, что французские войска уже частично на Украине находятся, хотя бы потому что такие заявления делаются. Если Сергей Евгеньевич Нарышкин об этом сообщил как руководитель Службы внешней разведки, то я думаю, там уже кто-то и прилёг», — сказал Колесник.