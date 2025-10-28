В российской разведке заявили, что Макрон стремится к «лаврам Наполеона», забывая уроки истории
СВР России: Франция создает дополнительные места для раненых в госпиталях
Франция экстренно создает дополнительные места для раненых в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба российской Службы внешней разведки (СВР).
Там отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность военной интервенции на Украину. По информации СВР, генштаб готовит к развертыванию контингент численностью до двух тысяч человек, основу которого составят бойцы Иностранного легиона.
Как оказалось, они уже находятся в приграничных районах Польши, где проходят слаживание и получают технику. В разведке уточнили, что Париж намерен выдать операцию за прибытие на Украину группы инструкторов.
«Макрон известен тем, что мечтает о "лаврах" Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо», — передает ведомство.