28 октября 2025, 13:17

СВР России: Франция создает дополнительные места для раненых в госпиталях

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Франция экстренно создает дополнительные места для раненых в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба российской Службы внешней разведки (СВР).





Там отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность военной интервенции на Украину. По информации СВР, генштаб готовит к развертыванию контингент численностью до двух тысяч человек, основу которого составят бойцы Иностранного легиона.



Как оказалось, они уже находятся в приграничных районах Польши, где проходят слаживание и получают технику. В разведке уточнили, что Париж намерен выдать операцию за прибытие на Украину группы инструкторов.





«Макрон известен тем, что мечтает о "лаврах" Наполеона. Однако историю он изучал позорно плохо», — передает ведомство.