«Кто-то заряжает его телефон»: родители признанного погибшим бойца Хитмана верят, что сын еще жив

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Родители бойца ВС РФ с позывным Хитман, которого признали погибшим после пропажи в августе 2024 года, сообщили, что телефон их сына по-прежнему работает. Об этом они рассказали RT.
Даниил родом из ЯНАО, офицер, штурмовик, служит в зоне СВО с самого начала спецоперации. В этом году ему могло бы исполниться 29 лет.
Отец Хитмана рассказал, что в мессенджерах их сын отображается онлайн, их сообщения прочитывают. Семья верит, что сын может быть в плену или госпитале с тяжелым ранением.
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«Говорил, что в армии нашел себя. В конце августа он уехал из отпуска снова на передовую. Написал сообщение, а через четыре дня нам сообщили, что его считают пропавшим без вести. А через полгода — официально погибшим. Но тела нет. Нам сказали, что их группа попала под атаку дронов ВСУ», — рассказала мать Даниила в беседе с RT.По словам женщины, они сдавали образцы ДНК, но в моргах их сына не оказалось. Родители все еще не оставляют надежды, что Даниил жив.
Отец Хитмана рассказал, что в мессенджерах их сын отображается онлайн, их сообщения прочитывают. Семья верит, что сын может быть в плену или госпитале с тяжелым ранением.
«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он, может быть, в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале. А может, после атаки примкнул к другим военным подразделениям нашей армии и продолжает службу. Возможно, по каким-то причинам не может ответить и просто дает знать, что живой», — поделился отец военного.Родители Даниила рассчитывают, что после публикации их истории в интернете кто-нибудь откликнется и сможет рассказать хоть что-то об их сыне.
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Данил Пономарев