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В Брянской области от атак ВСУ сгорели дотла 18 домов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — сказано в публикации чиновника.
Богомаз добавил, что противник бил по населенным пунктам дронами-камикадзе. В частности, упоминаются пункты: Сопычи, Зерново, Новый Ропск, Любечане и Хоромное.
«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты!» — резюмировал губернатор.Москва не раз отмечала, что ВСУ используют террористические методы ведения боевых действий. Боевики бьют в том числе по волонтерам и журналистам.
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Никита Кротов