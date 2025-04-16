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«РВ»: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Уточняется, что противник потерял ключевой рубеж обороны на территории России. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
«Бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты с командиром «Рязань» освободили православный монастырь, закрепились и продолжают наступление на населенный пункт Горналь в Суджанском районе Курской области», — сказано в посте.
Авторы отметили, что монастырь находится на господствующей над районом высоте, враг превратил его в укрепленную огневую точку. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.

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В Брянской области сгорели дотла 18 домов от атак ВСУ, сообщил Богомаз
16 апреля 2025, 22:06

Фото: istockphoto/dk_photos

В Брянской области от атак ВСУ сгорели дотла 18 домов, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
«В результате террористических действий ВСУ полностью сгорели 18 домов, две хозпостройки. Повреждено здание школы и социально-культурного центра», — сказано в публикации чиновника.

Богомаз добавил, что противник бил по населенным пунктам дронами-камикадзе. В частности, упоминаются пункты: Сопычи, Зерново, Новый Ропск, Любечане и Хоромное.

«ВСУ продолжают действовать подло, как фашисты!» — резюмировал губернатор.
Москва не раз отмечала, что ВСУ используют террористические методы ведения боевых действий. Боевики бьют в том числе по волонтерам и журналистам.

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#мир
#россия
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Экс-главу Курской области Смирнова обвинили в хищении свыше миллиарда рублей
16 апреля 2025, 21:05

Алексей Смирнов (Фото: суды общей юрисдикции)

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова обвинили в хищении свыше миллиарда рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Отмечено, что второй фигурант дела — заместитель Смирнова Алексей Дедов.
«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — пояснила Волк.
Следователи выяснили, что фигуранты руководили преступной группировкой и вместе с руководителями «Корпорации развития Курской области» организовали хищение государственных денег. Смирнова и Дедова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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#мир
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Ветераны СВО Подмосковья подписали договор о сотрудничестве с «Боевым Братством»
16 апреля 2025, 20:11

Фото: пресс-служба г.о. Химки

Соглашение о сотрудничестве подписала Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое Братство». Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Химки. Соответствующий документ подписали депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО подмосковного региона Сергей Колунов и глава Московского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Князев.
«Помощь участникам спецоперации занимает ведущее место в работе «Боевого Братства». За время работы с Ассоциацией мы познакомились со многими ветеранами и действующими участниками специальной военной операции. Будем продолжать и дальше совместную работу ради наших детей, ради нашего народа», — сказал Сергей Князев.
Сергей Колунов добавил, что соглашение между организациями сделает более эффективной помощь ветеранам боевых действий.

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10-летний мальчик погиб от взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области
16 апреля 2025, 19:38

Фото: istockphoto/N-sky

Десятилетний мальчик погиб в результате взрыва мины-«колокольчика» в Белгородской области. Об этом проинформировал в личном Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Десятилетний мальчик поднял с земли мину-«колокольчик», и она взорвалась у него в руках. К большому горю, от полученных ранений ребенок погиб до приезда бригады скорой помощи», — сказано в публикации.

Трагедия произошла в Маломихайловке Шебекинского округа. Губернатор соболезнует семье погибшего ребенка, он призвал объяснить детям, чтобы они не поднимали с земли неизвестные предметы. Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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Команда Подольска завоевала золото соревнований по адаптивному спорту
16 апреля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Команда Подольска «Корсар-Спорт» выиграла соревнования Фестиваля адаптивного спорта в командном зачёте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Состязания, которые состоялись в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье», посвятили 20-летию создания физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт». В фестивале участвовали 38 спортсменов из Подольска и других городов региона, участники СВО, проходящие реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».
«Участники спецоперации впервые побывали на таких соревнованиях и показали хорошие результаты. Ветераны высказали желание и дальше участвовать в подобных мероприятиях», – сказал директор ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Во время фестиваля прошли турниры по дартсу, корнхоллу, шаффлборду, новусу и настольной игре жульбак.

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