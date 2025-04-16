«РВ»: ВС РФ освободили от боевиков ВСУ Горнальский Свято-Николаевский монастырь

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Горнальский Свято-Николаевский монастырь в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Уточняется, что противник потерял ключевой рубеж обороны на территории России. На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.
«Бойцы 1-й роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты с командиром «Рязань» освободили православный монастырь, закрепились и продолжают наступление на населенный пункт Горналь в Суджанском районе Курской области», — сказано в посте.Авторы отметили, что монастырь находится на господствующей над районом высоте, враг превратил его в укрепленную огневую точку. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года.
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Никита Кротов