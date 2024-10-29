Кучма сообщил о недовольстве на Украине из-за мобилизации

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На Украине усиливается недовольство требованиями командования ВСУ увеличить темпы мобилизации. Об этом рассказал бывший украинский президент Леонид Кучма, его слова передает «Интерфакс-Украина».
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя», — заявил Кучма.
По его словам, таких противоречий на Украине сейчас много. Кучма уточнил, что военные упрекают военно-политическое руководство, однако подчеркнул, что речь идет не о конфликте, а именно о противоречиях общества, армии и властей. Он добавил, что несмотря на сохраняющееся на Украине единство, стало меньше взаимопонимания.
Ранее одесситы подняли бунт против украинских военкомов на фоне насильственной мобилизации после того, как устроили облаву на рынке.
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