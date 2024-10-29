Стало известно, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры

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Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что успехи Российской Федерации могут побудить посредников по урегулированию конфликта склонить Киев к началу переговоров до конца года. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Озер отметил, что изменение обстановки на восточном фронте в пользу России увеличивает вероятность того, что Украина может приблизиться к началу переговоров. Он подчеркнул высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне.
Ранее президент РФ сообщил, что все подвижки на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении происходят в пользу армии России. По его словам, опыт российских военных и растущие возможности отечественного военно-промышленного комплекса приносят положительные результаты.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Озер отметил, что изменение обстановки на восточном фронте в пользу России увеличивает вероятность того, что Украина может приблизиться к началу переговоров. Он подчеркнул высокую вероятность их начала до конца года в нейтральной зоне.
Ранее президент РФ сообщил, что все подвижки на линии боевого соприкосновения на херсонском направлении происходят в пользу армии России. По его словам, опыт российских военных и растущие возможности отечественного военно-промышленного комплекса приносят положительные результаты.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова