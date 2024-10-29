Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ

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Генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился. Об этом информирует ТАСС.
По словам Марченко, такое развитие ситуации стало возможным из-за ряда факторов. Он отметил, что первое — это нехватка боеприпасов и вооружений, а второе — недостаток личного состава. Генерал пояснил, что люди устали и не могут справляться с нагрузками на фронте. Помимо этого, наблюдается разбалансировка в управлении.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 24 октября сообщил о тяжелой обстановке для украинских войск на всей линии соприкосновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что появились кадры уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 24 октября сообщил о тяжелой обстановке для украинских войск на всей линии соприкосновения.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что появились кадры уничтожения иностранных диверсантов в Брянской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова