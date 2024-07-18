В РФ разработали взрывные заграждения для уничтожения морских дронов

Фото: istockphoto / 3DSculptor
Для ВМФ создали комплекс активной защиты от морских беспилотных аппаратов, сообщили в Известиях.
Как рассказали источники издания, заграждение подрывается дистанционно, например, с охраняемого объекта. Такую систему можно изготовить достаточно быстро.
Эксперт заявил, что важно правильно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили собственные корабли. Технически реализовать такой проект несложно, уверен он.
Подводные взрывы более эффективно воздействуют на объекты на глубине, включая торпеды и подводных диверсантов противника, если они приблизятся к нашим кораблям.
Читайте также:
Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube
Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
В Крыму охарактеризовали новую морскую стратегию Украины
«Алгоритм действия должен быть простым. Подходы к охраняемой акватории будут контролироваться с помощью гидролокаторов, РЛС и пунктов визуального наблюдения. При приближении объектов к охраняемой зоне будет подаваться сигнал тревоги в центр управления взрывным заграждением. Операторам останется только отслеживать сближение беспилотных надводных и подводных аппаратов и в нужный момент произвести подрыв», — сказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Эксперт заявил, что важно правильно рассчитать мощность зарядов, чтобы они не повредили собственные корабли. Технически реализовать такой проект несложно, уверен он.
Подводные взрывы более эффективно воздействуют на объекты на глубине, включая торпеды и подводных диверсантов противника, если они приблизятся к нашим кораблям.
Читайте также:
Сенатор Пушков: в РФ не ожидается блокировки YouTube
Рябков не исключает размещения ядерного оснащения в ответ на ракеты Штатов в ФРГ
В Крыму охарактеризовали новую морскую стратегию Украины
Мира Полтева