«Радиационное поле»: Военэксперт предрёк последствия ввода войск НАТО на Украину

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На Украине могут появиться регулярные войска НАТО, как это произошло в Афганистане, сообщила британская газета The Guardian.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» напомнил, что на сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует.
Он добавил, что нельзя точно ответить, будет ли НАТО нести ответственность за войска стран, пришедших на Украину.
По его словам, любая страна, которая пошлет свои войска под собственным флагом на территорию Украины, будет законной целью для ударов РФ.
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«Войск НАТО как таковых не существует. В НАТО есть объединенное командование, которое для решения тех или иных задач приглашает войска разных стран, например, от Франции — танкисты, от Германии — стрелки, от Чехии — летчики. Эти объединенные войска и будут действовать. На сегодняшний день войск НАТО как единой системы не существует, есть только отдельные войска отдельных стран, которые при необходимости соединяются в подразделения и группировки», — сказал эксперт.
Он добавил, что нельзя точно ответить, будет ли НАТО нести ответственность за войска стран, пришедших на Украину.
«На Украине, если и могут появиться, то не войска НАТО, а войска конкретной страны. Будет ли отвечать за них командование НАТО — вопрос дискуссионный, потому что НАТО не давало своего согласия, чтобы какая-то страна под своим флагом оказалась на территории Украины. НАТО не хочет быть втянутой в войну на Украине. Об этом постоянно говорит их генеральный секретарь», — подчеркнул полковник в отставке.
По его словам, любая страна, которая пошлет свои войска под собственным флагом на территорию Украины, будет законной целью для ударов РФ.
«Ну если и НАТО под своим флагом пошлют войска на Украину, то они тоже будут законной целью для нас. Здесь нет никаких двусмысленностей, и в НАТО это понимают. В НАТО воевать с Россией — с ракетно-ядерной державой — не собираются, потому что ядерный удар по территории Европы превратит густонаселенную часть планеты в радиационное поле. Бояться того, что войска НАТО появятся на Украине не приходится», — заключил Виктор Литовкин.
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Анастасия Бондарева