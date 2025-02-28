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Куда пропал Суровикин: стало известно, где находится генерал

Депутат Соболев: Суровикин работает военным советником в Африке
Сергей Суровикин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Сергей Суровикин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Генерал армии, Герой России Сергей Суровикин сейчас работает на должности военного советника в Африке. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — рассказал Соболев «Газете.Ru».

Тем временем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов кратко отметил, что Суровикин находится за пределами РФ.

«Выполняет важные задачи за рубежом», — сказал он.

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

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Стали известны планы Швеции по России после СВО на Украине
Politico: Швеция готовится к противостоянию с РФ после СВО на Украине
28 февраля 2025, 13:54

Фото: istockphoto/Racide

Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с российской стороной, заявил журналистам Politico главный военный разведчик страны Томас Нильссон.
«Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район», — сказал собеседник.
При этом Нильссон не говорил о том, что противостояние неизбежно, однако считает, что Российская Федерация представляет военную угрозу.

Российские власти заявляли, что не угрожают натовским странам, но не оставят без внимания действия, потенциально опасные для страны.

Страны коллективного Запада осудили российскую спецоперацию в Донбассе, назвав ее «вторжением».

Ранее стало известно, почему президент США Дональд Трамп сменил риторику в отношении Владимира Зеленского.

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Аналитик пояснила смену высказываний Трампа в адрес Зеленского
Аналитик Богуславская: Трамп делает комплименты Зеленскому перед переговорами
28 февраля 2025, 13:33

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская пояснила, зачем американский президент Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с Владимиром Зеленским, что поладит с ним и «уважает» его.
Эксперт пояснила, что прошлые жесткие высказывания Трампа в адрес Зеленского происходили в момент обсуждения соглашения по редкоземельным металлам. Тогда Киев не сразу согласился подписывать предлагаемый американской стороной документ, что очень не понравилось администрации США. Так, Трамп своей критикой пытался надавить на Киев и заставить его подписать соглашение.

27 февраля Трамп заявил о своём уважении к Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.

«Что касается (того, что происходит — ред.) сейчас, это хорошая практика перед переговорами — какие-то комплименты говорить противоположной стороне», — объяснила Богуславская в беседе с RT.

По словам эксперта, что бы ни говорил Трамп, на сегодняшний день санкции против России продолжают действовать, а Украина по-прежнему использует американское вооружение и доступ к Starlink не утратила.

Так, Богуславская уточнила, что пока меняется только риторика.

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Медведчук раскрыл последствия возможной сделки США с Украиной
Медведчук: сделка Киева и США по металлам положила начало разделу Украины
28 февраля 2025, 13:33

Фото: istockphoto/ValleraTo

Возможная сделка Киева с Вашингтоном по редкоземельным металлам положила начало разделу Украины. Об этом в своем материале написал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Сделка по полезным ископаемым Украины в реальности — начало ее раздела. При этом этот процесс запустил именно Зеленский и никто другой. (…) Зеленский уже с 2024 года активно пытается продать Украину оптом и в розницу, поскольку понимает, что шансов у нее не осталось», — сказано в материале, опубликованном на сайте «Другой Украины».
Медведчук резюмировал, что глава киевского режима не думает о простых украинцах и сам находится в американской ловушке.

При помощи редкоземельной сделки США хотят вернуть вложенные в Украину деньги.

Ранее стало известно, какой сюрприз приготовила США Украина.

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Пророчество Жириновского об итогах переговоров Путина и Трампа: какое шокирующее предсказание сделал политик
28 февраля 2025, 12:50

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире. Какие еще прогнозы сделал политик и что он говорил об итогах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, расскажет «Радио 1».

Пророчества Жириновского


Владимир Вольфович ушел из жизни 6 апреля 2022 года из-за двусторонней пневмонии. Его имя продолжает оставаться на слуху не только благодаря заслугам и яркой личности, но и из-за его предсказаний, которые сбываются одно за другим. Среди предсказанных им событий — конфликты на Украине и Ближнем Востоке, беспорядки в Казахстане, катастрофа Boeing 777-200, избрание темнокожего президента США, убийство Бориса Немцова и военный переворот в Армении.

Переговоры Путина и Трампа


Несколько лет назад на федеральном канале политик подробно описывал переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые могут состояться в ближайшее время.

«Здесь пройдет встреча Путина и Трампа, и они смогут достичь соглашения. Это станет значительным достижением. Корейская ситуация относится к Дальнему Востоку, а сирийская — к Ближнему Востоку. Но если он предоставит возможность для переговоров... О чем будут говорить? Украина! Да!» — размышлял Жириновский в эфире программы Владимира Соловьева.

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Однако Жириновский не ограничился общими фразами. Он детально описал последствия переговоров между лидерами двух стран.

«Мы отделим Львов и пять районов, а она вступит в НАТО и Евросоюз, если захочет. Но вся Новороссия — он (Трамп) согласен, точнее, не против, и всё будет под российским флагом, как в Крыму и Донбассе. Он закроет три конфликта — трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией и Китаем», — предсказал Владимир Вольфович.

Политику Трампа эксперты характеризуют довольно резко. По их мнению, президент США ведет дела так, словно у Штатов нет обязательств перед кем-либо, в то время как остальные должны «всё и всем». Жириновский давно понимал эту стратегию:

«Он будет выжимать из Европы все соки, потому что она ему ненавистна», — отметил он.

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Предсказания о будущем руководстве США



Действительно, с началом второго срока Дональда Трампа его политика стала более агрессивной. Он быстро свернул множество программ и переложил ответственность за поддержку Украины на Европу. Также было заявлено о возможности повторного избрания Трампа. Жириновский даже предсказал, что власть перейдет к наследникам политика.


«Сначала дочь, затем сын — по два срока каждый. До 2040 года эта семья будет управлять Америкой и войдет в историю как лучшие президенты, превзойдя Рузвельта и всех остальных. Уверяю вас, так и будет!» — утверждал политик.


Какие прогнозы Жириновского уже сбылись


Предсказания о правящей династии Трампов звучат смело и вызывают скепсис, но и другие его пророчества, которые казались невероятными, в конечном итоге сбывались.

«Все забудут, что такое Украина», — предупреждал Владимир Жириновский о конфликте на Ближнем Востоке.

Возможные последствия он описывал еще в 2019 году. Спустя четыре года это предсказание начало сбываться: на территорию Израиля вторглись боевики ХАМАС. Теракт на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года стал ярким подтверждением слов Жириновского. В результате нападения погибли 347 молодых людей, граждан Израиля и туристов, еще 40 человек были похищены. В ходе попытки сопротивления погибли 17 полицейских. Это вторжение ХАМАС стало крупнейшим терактом в истории Израиля.

«Необходимо учитывать обстановку на Ближнем Востоке. К 2024 году там произойдут такие события, что все забудут о существовании Украины. Нас ждут самые ужасные события», — предупреждал Жириновский.

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Особенно резонировали его слова о том, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет событие, способное вернуть России былую славу.

«Я бы хотел, чтобы 2022 год стал мирным, но я всегда говорю правду. Этот год будет далеко не мирным. Это будет год, когда Россия вновь станет великой страной. Все должны замолчать и уважать нашу страну, иначе мы заставим их замолчать и начнем истребление русских сначала в Донбассе, а затем в западной России».
Если это предсказание касалось начала спецоперации, то стоит отметить небольшую неточность: Владимир Путин объявил о ее начале утром 24 февраля. Также Жириновский упомянул, что «все затихнет» к марту 2024 года, когда состоятся президентские выборы. В 2008 году в интервью на федеральном канале он рассуждал о будущем Грузии и Украины, утверждая, что эти страны смогут сохранить свое существование только при условии нейтралитета и дружеских отношений с Россией.

«Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО против воли населения и если будут бомбить Луганск и Донецк, мы защитим эти города», — предрекал Владимир Вольфович.
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Курской области
Минобороны: бойцы ВС России освободили от ВСУ населенный пункт Новая Сорочина
28 февраля 2025, 12:44

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Населенный пункт Новая Сорочина в Курской области освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в пятницу, 28 февраля.
«В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина», — добавили в оборонном ведомстве.
Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. В июне того же года российский президент Владимир Путин предложил киевскому режиму прекратить конфликт.

Перед этим в МО РФ докладывали, что российская противовоздушная оборона перехватила за ночь 22 украинских дрона.

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