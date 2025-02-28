Куда пропал Суровикин: стало известно, где находится генерал

Сергей Суровикин (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)
Генерал армии, Герой России Сергей Суровикин сейчас работает на должности военного советника в Африке. Об этом рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает, не знаю где, не интересовался, за рубежом», — рассказал Соболев «Газете.Ru».
Тем временем глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов кратко отметил, что Суровикин находится за пределами РФ.
«Выполняет важные задачи за рубежом», — сказал он.
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
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