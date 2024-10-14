Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Военный эксперт Виктор Аносов заявил, что генерал России Сергей Суровикин, выполняющий особые задачи в Африке, еще может вернуться в зону СВО. Об этом пишет «Царьград».
По словам Аносова, на сегодняшний день перед генералом стоит задача по открытию нового фронта, однако в скором времени его фамилия снова будет звучать в зоне спецоперации, пишет «Царьград». Военэксперт заключил, что Суровикин в очередной раз оправдает свое звание генерала Армагеддона.
Ранее в сети появилось фото генерала Суровикина на спецзадании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
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Ранее в сети появилось фото генерала Суровикина на спецзадании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
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Екатерина Коршунова