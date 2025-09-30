Кулеба допустил один сценарий завершения конфликта на Украине
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что конфликт в республике может закончиться по азербайджано-армянскому сценарию, при котором Киев будет готовиться отбивать территории или возвращать их дипломатическим путём.
По его словам, возможны два варианта развития событий. Первый он назвал «условно финским» — как после войны с СССР, когда Финляндия согласилась жить в существующих границах, — и уточнил, что не приветствует такой исход.
Второй, «условно азербайджано-армянский», предполагает, что десятилетие будет потрачено на подготовку к возвращению территорий военным или дипломатическим способом.
Кулеба также подчеркнул, что Украина «гораздо сильнее, чем кажется» и доказала, что «ничего невозможного не бывает». Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет устанавливать новые границы Украины, отвечая на вопрос о возможности территориальных уступок ради окончания конфликта.
