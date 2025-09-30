Кулеба допустил один сценарий завершения конфликта на Украине

30 сентября 2025, 21:32

Кулеба считает, что конфликт может кончиться по сценарию Армении и Азербайджана

Фото: istockphoto/IherPhoto

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что конфликт в республике может закончиться по азербайджано-армянскому сценарию, при котором Киев будет готовиться отбивать территории или возвращать их дипломатическим путём.