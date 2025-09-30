ВС РФ ударили по кол-центру мошенников в Днепропетровске

30 сентября 2025, 20:03

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В центре Днепропетровска на Украине поразили здание, где ранее располагался кол-центр телефонных мошенников. Об этом сообщают военкоры в своих соцсетях и украинские СМИ.