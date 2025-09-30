ВС РФ ударили по кол-центру мошенников в Днепропетровске
В центре Днепропетровска на Украине поразили здание, где ранее располагался кол-центр телефонных мошенников. Об этом сообщают военкоры в своих соцсетях и украинские СМИ.
Отмечается, что в результате удара по офисному зданию возник пожар. Целью удара ВС РФ стал бизнес-центр, где работали мошенники, занимающиеся обзвонами российских граждан.
Сообщается, что это первый зарегистрированный случай целенаправленного удара по подобным объектам.
Ранее представители Сбербанка заявляли, что Днепр превратился в «столицу» мошеннических кол-центров. По их оценкам, в городе действует около 350–400 таких структур, все они работают против России. При этом помещения и сервисы для кол-центров предоставляются при поддержке местных властей.
Осуществлённый удар может стать новым этапом в противодействии мошеннической деятельности, исходящей с территории Украины.
