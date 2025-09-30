Целью удара ВС РФ по Днепропетровску стала штаб-квартира производителя дронов
Целью ударов ВС РФ по Днепропетровску стало производство беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации отмечается, что по одним данным, удар нанесли по главному офису компании RC Direction, специализирующейся на разработке и производстве различных типов дронов. В частности, семейства БПЛА самолётного типа «Чаклун». Кроме того, компания занимается модернизацией беспилотников, поставляемых на Украину из других стран.
На выставке IDEX-2025 «RC Direction» представила систему управления БПЛА собственной разработки с элементами искусственного интеллекта. Эта технология направлена на снижение нагрузки на оператора, а также повышение автономности и эффективности комплекса.
По другим сведениям, целью атаки стал кол-центр телефонных мошенников, который также располагался в этом районе.
Ранее сообщалось, что после ударов в центре Днепропетровска начался пожар. На видеозаписях с места событий видны разбросанные обломки дронов.
