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Жители Киева сообщают о предстоящем ужесточении требований для оформления брони от мобилизации, которое вступит в силу в феврале. Об этом пишет ТАСС.
По словам источников, действующее бронирование будет отменено, и новые условия будут значительно строже. Отмечается, что те, кто ранее смог «купить» себе бронь, смогут ее переоформить, так как суммы будут заоблачные.
Кроме того, в столице фиксируется увеличение числа облав, проводимых полицией и военными. Возле каждого входа в метро стоят военные и полиция. Чаще всего именно полицейские проявляют настоящую агрессию.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов заявил, что киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, в столице фиксируется увеличение числа облав, проводимых полицией и военными. Возле каждого входа в метро стоят военные и полиция. Чаще всего именно полицейские проявляют настоящую агрессию.
Ранее бывший военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов заявил, что киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова