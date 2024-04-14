Кулеба попросил у Запада системы ПВО Patriot в аренду

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в приватных беседах он просит западных союзников предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, но признал, что на данный момент такая инициатива не получила одобрения.
«Когда мы обсуждаем это за закрытыми дверями, я говорю нашим партнерам: «Все возможно. Если вы хотите сдать их в аренду, давайте сдавайте. Хотите, чтобы они стояли у вас на границе? Мы не против. Но дайте нам (Украине Patriot — ред.)», — отметил Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН.На вопрос о том, согласились ли партнеры Киева на такие условия, министр признал, что окончательное решение пока не принято. Он также пояснил, что в настоящее время Украина ведет переговоры о передаче ей двух систем Patriot и одной SAMP-T. Кулеба подчеркнул, что вопрос об обеспечении Украины системами ПВО является актуальным и одним из самых сложных в настоящее время.
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